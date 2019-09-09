«Умное голосование» Навального лишило победы независимого кандидата Юнемана

Писатель и радиоведущий Армен Гаспарян заявил, что «умное голосование» блогера Навального оскорбительно для любого вменяемого избирателя.

Ранее стало известно, что на выборах в Мосгордуму по 30 избирательному округу (Северное и Южное Чертаново) Москвы, победу одержала самовыдвиженец Маргарита Русецкая. Ее главными конкурентами были кандидат от КПРФ Владислав Жуковский и по-настоящему независимый кандидат Роман Юнеман. На последнего, к слову, очень многие жители возлагали большие надежды, а сам кандидат пользовался большой поддержкой.

Примечательно, что на протяжении почти всего подсчета голосов троица шла буквально ноздря в ноздрю, но в итоге, из-за поддержки Навальным и его «умным голосованием» коммуниста Жуковского, Юнеману, который провел образцово-показательную избирательную кампанию в МГД, для победы над Русецкой не хватило всего 84 голоса. При этом Жуковский оказался на третьем месте с отставанием в больше чем 10% голосов.

Удивляет в данном случае поддержка так называемой оппозицией не популярного в 30-м округе независимого Юнемана, а выдвиженца от КПРФ Жуковского. При этом нужно понимать, что Жуковский — человек странных взглядов, разносящий либеральную оппозицию, заявляющую о миллионах репрессированных, и считающий голодомор «либеральным мифом».

По большому счету, Навальный и его проект вырвали победу у Юнемана и отдали ее КПРФ. По мнению известного радиоведущего, писателя и публициста Армена Гаспаряна, «умное голосование» изначально оскорбительно для любого вменяемого избирателя.

«Тебе, по сути, говорят, за кого ты должен голосовать, а ты должен быть таким деревянным солдатом Урфина Джюса и пойти выполнять указания. Изначально было понятно, что это голосование ни к чему хорошему, конструктивному, не приведет и абсолютная дикость. И, собственно говоря, сам ход процесса это и продемонстрировал. Пострадал человек, который пользовался действительно большой поддержкой людей — ну, это лишнее подтверждение всей «эффективности» схемы Навального. Просто у нас же, как обычно, в это не верили изначально, хотя мы говорили о том, что это «умное голосование» в чистом виде шляпа, как только они (навальнисты — Прим. ФАН) про него заговорили. Ну, вот теперь последовали ритуальные жертвы этого процесса. Может быть, сейчас люди поумнеют и поймут, что это все означает», — сказал собеседник ФАН.

Напомним, всего на выборах в Мосгордуму было зарегистрировано 233 кандидата. 171 из них представляют партии, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за фальсификаций. «Оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

3 сентября команда Навального представила проект «Умное голосование», в списки которого были включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные блогером. Навальный дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать. Проект Навального является мошенническим и создан вовсе не для отстаивания интересов россиян, а скорее для того, чтобы представители так называемого ФБК смогли собрать деньги для комфортного «отдыха за границей».

Ранее Дмитрий Гудков, вышедший из-под ареста, обрушился с критикой на проект Навального. По его словам, «Умное голосование» является ненадежным и неэффективным. Критиковал проект Навального и дистанцировавшийся от «Фонда борьбы с коррупцией» олигарх Михаил Ходорковский.