ОДК собирается создать конкурента французскому двигателю для SSJ100

Москва, 9 сентября. Наработки для создания российского двигателя для пассажирского лайнера Sukhoi Superjet есть, и если будет контракт, силовую установку могут построить в обозримой перспективе. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора — генеральный конструктор «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в Ростех) Юрий Шмотин.

«Мы понимаем, что для семейства самолетов «Sukhoi Superjet» необходим двигатель, который будет превосходить SaM146 по техническим характеристикам. Работы по формированию задела для создания двигателей нового поколения мы ведем», — цитирует РИА Новости Шмотина.

Он обратил внимание на то, что ОДК сможет построить такой двигатель в указанные сроки, если будет получен заказ от ГСС.

Шмотин указал на то, что для создания такого двигателя, который по топливной эффективности сможет конкурировать с SaM146, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.

Напомним, двигатель SaM146 разрабатывается российско-французским предприятием PowerJet. «ОДК-Сатурн» в этом проекте курирует создание и работу вентилятора, компрессора, турбин низкого давления, французская сторона отвечает за главную часть двигателя — газогенератор.

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