Москва, 9 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал о роли президента РФ Владимира Путина в его освобождении, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Вышинский поблагодарил Путина за участие в его судьбе.

«Он — первый человек, который заявил о том, что я страдаю безвинно. Спасибо тому, кто боролся за меня», — сказал Кирилл Вышинский.

Отдельно журналист поблагодарил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который поддержал его, особенно в день рождения. Также Вышинский подтвердил, что его освобождение — результат политических усилий, в том числе новой украинской власти.

«Если бы бывший президент Украины Петр Порошенко остался, я сидел бы и дальше», — констатировал Вышинский.

Напомним, Россия и Украина успешно провели обмен осужденных и задержанных лиц. Акция, о которой ранее договорились президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, прошла по формуле «35 на 35» — с каждой стороны было освобождено по 35 человек.

В рамках обмена в Россию прилетел ранее освобожденный киевским судом главный редактор РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи. Журналист назвал решение суда об освобождении под личное обязательство обоснованным и справедливым.

Вышинский добавил, что рад решению суда и ждал его больше года. Кроме того, журналист отметил, что у него нет причин и мотивов скрываться от следствия и по первому требованию он будет являться на заседания суда.

Руководителя РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Вышинский находился под стражей более 400 дней. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Суд по делу Вышинского назначен на 15 сентября.

Вышинский неоднократно заявлял, что его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала Федеральному агентству новостей освобождение редактора «РИА Новости Украина». Захарова назвала решение киевского суда отпустить Вышинского первым шагом на пути к справедливости к журналисту.

Ранее уголовное преследование и арест Вышинского комментировал и президент России Владимир Путин. Глава государства не исключил того, что журналиста могут обменять на осужденного в России Олега Сенцова или украинских моряков.