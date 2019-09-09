Увеличение детских пособий поможет преодолеть материальные трудности российским семьям

Пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка увеличатся за счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета России. Эти пособия окажут существенную поддержку российским семьям и помогут преодолеть сложные жизненные ситуации, считает первый зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Ольга Окунева.

Сообщается, что ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года.

В 2020 году общая сумма пособий будет составлять 150 миллиардов рублей. Это в три раза больше, чем в 2019 году, когда на выплаты в связи с рождением первенца выделили 50 миллиардов. В 2021 году сумма увеличится еще на шесть миллиардов, а через два года достигнет 164 миллиардов.

Изменения, которые вступят в силу 1 января 2020 года, очень важные для российских семей, отмечает Окунева. По ее словам, они положительно скажутся на материальном состоянии семей.

«Недавно в рамках региональной недели мы проводили встречи в семейных приемных в рамках проекта «Крепкая семья». Об этом положительно отзываются сами родители, т. к. сама выплата будет до трех лет и изменится тот доход, при котором родители смогут получать. Если в доходы семье не превышают два региональных прожиточных минимума на человека, то семья будет иметь право на эту выплату. В настоящее время действует норма в полтора прожиточных минимума на человека. Спасибо главе государства и правительству за то, что они поддержали эти решения. Поэтому эти выплаты окажут положительную поддержку семьям и помогут в каких-то жизненных ситуациях. Но при этом нужно продолжать работу на предмет того, какую адресную помощь можно оказывать семьям», — заявила Окунева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом количество семей, которые будут иметь право на получение этой выплаты значительно увеличивается, говорит парламентарий. Также существенно увеличивается размер этого пособия.

«Размер выплаты зависит от прожиточного минимума в регионе. Количество получателей будет значительно больше. Предусмотрев в бюджете все эти суммы, это позволяет оказать важную и существенную помощь семьям», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что снижение рождаемости в стране связано со снижением уровня доходов семей. Он подчеркнул, что рост доходов если не снизился, то остановился.

Также руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко сообщил, что размер пособия поможет снизить риск бедности. При этом чиновник подчеркнул, что справедливее было бы платить пособие всем семьям.

Как сообщает RT, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует реализовать большой пакет мер для увеличения рождаемости в стране, а также семей с детьми.