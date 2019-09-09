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Солдаты ВСУ в Донбассе расстреляли красное Знамя Победы

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Солдаты ВСУ в Донбассе расстреляли красное Знамя ПобедыДонбасс, 9 сентября. Солдаты ВСУ Украины расстреляли в Донбассе беспилотник с копией красного Знамени Победы, который бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики запустили в небо в честь дня освобождения Донбасса от немецких захватчиков. Об этом стало известно из репортажа корреспондента ВГТРК Александра Сладкова. 

В праздничной акции по запуску знамени приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и ветеран ополчения Александр Ходоковский.

Когда конструкция, которая состояла из беспилотного аппарата, красных воздушных шаров и копии знамени, достигла украинских позиций, со стороны ВСУ Украины по ней был открыт огонь. В репортаже на кадрах хорошо виден момент, как знамя падает над окопами украинских военных. 

Солдаты ВСУ в Донбассе расстреляли красное Знамя ПобедыДень освобождения Донбасса — праздник, который отмечается ежегодно 8 сентября. Он приурочен к освобождению Красной армией в 1943 году города Сталино (нынешний Донецк) от немецко-фашистских оккупантов.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донбасс принял решение об отделении после прихода новых властей в результате государственного переворота в Киеве. Ответной реакцией ВСУ стала так называемая «антитеррористическая операция» против ДНР и ЛНР, позднее переименованная в «Операцию объединенных сил». Боевые действия в Донбассе привели к гибели большого количества мирного населения. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопросы урегулирования ситуации в Донбассе являются одной из главных тем международной повестки и обсуждаются, в частности, в ходе встреч в Минске специальной контактной группы. Для разрешения конфликта между Украиной и Донбассом были приняты документы, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона не выполняет возложенные на нее обязательства.

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Источник: Вести.RU
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