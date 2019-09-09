Экс-глава Пентагона перечислил ключевые угрозы США

Вашингтон, 9 сентября. Самой большой внутренней угрозой национальной безопасности США являются имеющиеся среди американцев разногласия и презрение друг к другу. Об этом в эфире телевизионного канала Fox News заявил экс-руководитель Пентагона Джеймс Мэттис.

По словам экс-главы оборонного ведомства, большую обеспокоенность вызывают две вещи. Он обратил внимание на то, что презрение граждан друг к другу лишь усиливается.

«Это наш растущий долг, который мы в результате передадим будущему поколению, и отсутствие дружелюбия», — указал американский политик.

По его мнению, необходимо «работать вместе» для того, чтобы Штаты «выжили», передает НСН.

Кроме того, Мэттис отметил Российскую Федерацию и Китай в качестве ключевых внешних угроз, а также добавил, что именно эти две страны якобы «пытаются навязать другим государствам свои авторитарные модели правления».

Напомним, Мэттис возглавлял военное ведомство Штатов при президенте Дональде Трампе с 20 января прошлого года по 1 января текущего года. В письме с просьбой об увольнении, опубликованном на сайте Пентагона, министр подчеркивал свою приверженность политике сдерживания влияния Пекина и Москвы, а также указывал на необходимость уважать партнеров США по Североатлантическому альянсу.