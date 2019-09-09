Петербуржцы сделали свой выбор, оценив труд Беглова на благо города

Санкт-Петербург, 9 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города, потому что доказал свое серьезное отношение к работе не словом, а делом.

На 10 часов утра петербургский ЦИК обработал 97,13% протоколов. На протяжении всего подсчета голосов Беглов остается лидером голосования, которое прошло накануне. На данный момент врио губернатора поддержали 64,57% избирателей.

Предварительный результат выборов не стал неожиданностью для петербуржцев. С момента назначения на пост врио главы Северной столицы Беглов доказал свое желание и умение решать вопросы города в самых разных сферах. Недаром среди горожан его называют хозяйственником: каждый день глава города инспектирует объекты, дает новые поручения, анализирует обращения граждан.

На фоне Беглова его соперники по губернаторской гонке полностью потерялись. Ни о кандидате от «Справедливой России» Надежде Тихоновой, ни о представителе «Гражданской платформы» Михаиле Амосовой петербуржцы практически ничего не слышали. Кандидаты не смогли себя никак зарекомендовать, а их громкие обещания на предвыборных дебатах проиграли реальным делам Беглова.

8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00 часов. Голосование петербуржцев прошло без нарушений.

Врио губернатора ранее отметил, что выборы состоялись, однако подсчет голосов еще идет. Только спустя 10 дней после того, как будет определен победитель, он сможет официально занять пост.

Беглов обозначил основные задачи, которые придется решать губернатору. По его мнению, это покупка детских садов, строительство дорог, подготовка города к зиме, разработка бюджета и многие другие вопросы.