Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга после обработки 97,13% голосов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Центральная избирательная комиссия Петербурга обработала 97,13% протоколов. Лидером на выборах губернатора Петербурга на данный момент является Александр Беглов.

На 10.00 часов по московскому времени Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с результатом 64,57% голосов. В петербургском ЦИК констатировали, что уже обработали 97,13% протоколов.

Вторым по числу голосов идет кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. На данный момент ее поддержали 16,84% избирателей. Третье место досталось кандидату от «Гражданской платформы» Михаилу Амосову — у него 15,93% голосов.

Подсчет голосов жителей Петербурга продолжается.

Напомним, накануне в Петербурге прошли выборы губернатора и депутатов местного самоуправления. Явка избирателей на 18.00 часов по московскому времени составила 23,69%. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00 часов. Голосование петербуржцев прошло без нарушений.