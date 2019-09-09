Лопата Беглова нанесла сокрушительный удар твитам Навального

Санкт-Петербург, 9 сентября. Александр Беглов со значительным отрывом лидирует на губернаторских выборах в Петербурге после обработки 97% бюллетеней.

Такую поддержку Беглов получил благодаря тому, что зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник. Исполняющий обязанности губернатора доказал, что, в отличие от скандального блогера Алексея Навального, который может только портить воздух своими твитами, способен на решительные действия.

Напомним, Навальный и так называемая оппозиция активно пытались очернить честный избирательный процесс в Петербурге. Они публиковали фейки и сфабрикованную информацию о «нарушениях» на выборах. В этом процессе участвовал и сам Навальный: он распространил видео, на котором один из избирателей закидывает в урну несколько бюллетеней. При этом блогер даже не попытался разобраться в сути вопроса и опубликовал откровенный фейк: оказалось, что герой ролика пришел на избирательный участок с женщиной, которая была на костылях, поэтому мужчина помог ей и отнес ее бюллетени к урне. Кроме самого Навального, сфабрикованную информацию о «нарушениях» распространяли Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Александр Беглов, который с октября прошлого года находился на посту исполняющего обязанности губернатора Петербурга, предпочел словам активные действия. Он успел доказать жителям Северной столицы, что готов принимать личное участие в улучшении города на Неве. Например, зимой во время сильных снегопадов Беглов лично брался за лопату, чтобы расчистить петербургские улицы, в то время, как Навальный и «оппозиция» только писали язвительные посты в соцсетях. Кроме того, Беглов начал подготовку к следующей зиме уже весной: была закуплена современная снегоуборочная техника, произведен ремонт крыш и предприняты другие меры.

Напомним, 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Ранее Александр Беглов поблагодарил петербуржцев, которые приняли участие в голосовании. Кроме того, он отметил, что выборы в Северной столице прошли без шоу и грязи.