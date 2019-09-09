Глава СПЧ предоставит Путину доклад о Едином дне голосования

Москва, 9 сентября. Единый день голосования в России прошел нормально, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

Федотов отметил, что получил доклады мониторинговых групп из разных регионов России о проведении выборов в стране.

«На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально», — констатировал глава Совета по правам человека при президенте РФ.

Он пояснил, что предоставит президенту России Владимиру Путину доклад о проведении единого дня голосования. В документе будут указаны недостатки при проведении выборов, которые необходимо устранить.

«Все это отразится в докладе президенту», — заверил глава СПЧ.

Напомним, накануне выборы разного уровня прошли в 85 регионах страны. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00 часов. Электронные избирательные участки работали с 6.00 часов.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах.