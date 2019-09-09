Роскачество впервые обнаружило токсины в сухих завтраках

Москва, 9 сентября. Роскачество проверило сухие завтраки на российских прилавках, выбрав из 18 брендов два лучших продукта, но и впервые зафиксировав в товарах пяти торговых марок токсин. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте организации.

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин — охратоксин А», — следует из сообщения организации.

Сотрудники Роскачества указывают на то, что охратоксин А отличается нефротоксичностью — отрицательно сказывается на работе почек, вызывая атрофию и другие заболевания, пишут «Известия».

При этом, по словам экспертов, острые отравления из-за этого токсина случаются очень редко. Как считают специалисты, охратоксин А мог возникнуть по причине отсутствия проверки зерна на наличие микотоксинов.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» фиксирует предельное содержание охратоксина А в ряде круп, предназначенных для потребления в пищу, не более 0,005 миллиграмма на килограмм. В исследованных сухих завтраках содержание токсина составляло от 0,0073 до 0,00165 миллиграмма на килограмм, пишет «Вечерняя Москва».

В общей сложности сотрудники Роскачества проверили 18 самых популярных в магазинах РФ брендов сухих завтраков, в данном случае речь идет о шоколадных шариках стоимостью от 12 до 186 рублей. Товары были проанализированы по 222 критериям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в России, а один бренд — в ФРГ. В результате оказалось, что только один продукт из России и один из Германии соответствовали требованиям к безопасности и качеству.