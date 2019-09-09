Эксперт осудил петербуржцев, проигнорировавших выборы ради личных дел

Санкт-Петербург, 9 сентября. Заместитель главного редактора ИА Regnum Игорь Павловский осудил петербуржцев, которые проигнорировали выборы ради личных дел.

Павловский отметил, что нельзя игнорировать выборы и после этого критиковать власть. Эксперт посоветовал петербуржцам начать с работы над собой.

«Все претензии, которые потом адресуются к власти, наверное, в первую очередь надо адресовать к себе, потому что вместо отдачи гражданского долга кто-то предпочел заняться какими-то другими делами», — приводит его слова телеканал «78».

Заместитель главреда Regnum обратил внимание, что Петербург всегда голосует менее активно, чем другие города России.

«Здесь наложилось несколько вещей на итоговую цифру явки, — констатировал он. — Во-первых, это, конечно, скандал на муниципальном уровне. Потом 8 сентября была хорошая погода, многие предпочли провести время за городом, а не на избирательных участках».

Павловский при этом подчеркнул, что голосование должно оставаться добровольным делом — ни штрафовать, ни заставлять граждан приходить на избирательные участки и голосовать невозможно.

Накануне в Петербурге прошли выборы. Горожане выбирали губернатора города и депутатов местного самоуправления.

Как заявили в петербургской избирательной комиссии, явка на 18.00 по московскому времени 8 сентября составила 23,69%. На 10.00 часов 9 сентября врио губернатора Северной столицы Александр Беглов побеждает на выборах с 64,57% голосов.