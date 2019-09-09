Киев стал столицей России из-за ошибки французских репортеров

Париж, 9 сентября. Французская газета Le Figaro назвала Киев столицей России. Соответствующая надпись появилась в субтитрах к выступлению украинского лидера после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, опубликованному на сайте издания.

Видеорепортажи традиционно сопровождаются плашками, на которых, как правило, указывается место события и представляется фигура человека, дающего тот или иной комментарий, или просто участвующего в съемке.

Однако французские репортеры, видимо, несколько запутались в географии и неверно указали место съемки.

В видеоролике, на котором Владимир Зеленский рассказывает об обмене удерживаемыми гражданами между Москвой и Киевом, в верхнем левом видно, что на плашке геотега написано: «KIEV, RUSSIE» — «Киев, Россия».

Видео с ошибкой до сих пор можно найти на сайте издания.

Помимо темы обмена удерживаемыми лицами, украинский лидер затронул и тему о перспективах налаживания отношений между государствами, в которой можно отметить положительный настрой.

7 сентября Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по взаимной договоренности по формуле «35 на 35».Переговоры об обмене проводились долго, назначенные даты неоднократно менялись, факту обмена предшествовала большая политическая и дипломатическая работа, но в результате странам удалось совершить процесс обмена.

Обмен между Москвой и Киевом стал шагом в сторону нормализации отношений, это отметили несколько политических деятелей, среди которых председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, американский лидер Дональд Трамп и глава Европарламента Давид Сассоли.