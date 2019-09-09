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Член ОПГ Навального попытался помешать избирательному процессу в Петербурге

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Член ОПГ Навального попытался помешать избирательному процессу в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 сентября. Сотрудник средства массовой информации «Штаб Навального» Дмитрий Низовцев пришел в петербургскую участковую избирательную комиссию №60 и попытался помешать гражданам отдать свой голос.

Молодой человек в компании коллег нарушал порядок на участке, пытаясь устроить провокацию. Он мешал работе избирательной комиссии, приставал к членам УИК с просьбой об интервью, а также проводил незаконную агитацию. Кроме того, Низовцев отвлекал и самих избирателей. Председатель комиссии неоднократно делала замечания нарушителям, однако они никак не реагировали. В итоге ей пришлось уничтожить агитационную листовку, сообщают «Невские Новости».

Данный случай стал не единственной попыткой навальнистов вмешаться в петербургские выборы. Так, полиции пришлось удалить с одного из избирательных участков МО Звездное провокатора, пытавшегося снять фейковое видео.

Напомним, 8 сентября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Нарушений в избирательном процессе зафиксировано не было. Все избирательные участки открылись вовремя. Прозрачность и законность голосования обеспечивали общественные наблюдатели. Глава Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек похвалил Смольный за высокий уровень организации выборов.

Отметим, что представители так называемой оппозиции попытались очернить прозрачный петербургский избирательный процесс. Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский активно распространяли различные фейки и сфабрикованные видео.

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Источник: Невские Новости
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