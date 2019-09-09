Немецкий детектив готов обсуждать с Малайзией передачу собранных данных о MH17

Москва, 9 сентября. Немецкий детектив Йозеф Реш выразил готовность обсудить с властями Малайзии вопрос о передаче имеющихся у него материалов по делу о крушении Boeing-777 в Донецкой области после заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада о готовности принять его доказательства.

«Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката», — передает РИА Новости слова детектива из ФРГ.

На прошлой неделе глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад заявил, что Куала-Лумпур сомневается, что есть солидные основания для обвинений России в причастности к крушению малайзийского самолета.

В середине прошлого месяца Киев передал Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых украинские власти считают «подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского лайнера Boeing».

Напомним, совместная следственная группа (ССГ), которая во главе с генеральной прокуратурой Нидерландов без участия российской стороны занимается расследованием обстоятельств крушения воздушного судна, заверяет, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ. ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении пассажирского самолета. РФ подчеркивает, что обвинения ССГ в причастности России лишены оснований и лишь вызывают сожаление, потому что расследование является политизированным и необъективным. Все ракеты, двигатели от которых предъявляли нидерландские следователи, были ликвидированы после 2011 года, обращали внимание в военном ведомстве России.

Как сообщала «Газета.Ru», малайзийский Boeing, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. На борту судна находилось 298 человек — живых не осталось.

Как отмечал RT, Малайзия требует представить доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение Boeing-777 в Донецкой области. Мохаммад ранее выразил недовольство результатами международного следствия, назвав расследование ССГ антироссийским. Премьер-министр также указал, что следователи заранее — до изучения материалов дела о крушении MH17 — обвинили РФ.

Кроме того, немецкий детектив Йозеф Реш на протяжении пяти лет проводит свое независимое расследование авиационной катастрофы, но следователи отказываются принимать собранные им материалы, в которых названы и причины трагедии.