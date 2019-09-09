Уфа, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров побеждает на выборах главы республики с 82,02% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом рассказали в республиканской избирательной комиссии.

Хабиров побеждает на выборах главы Башкирии. Отмечается, что Хабиров набрал 82,02% голосов. Как пишет ТАСС, было обработано 100% протоколов. Вторым идет кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин с 6,89% голосов. Далее Иван Сухарев (от ЛДПР) — 4,53%, Зульфия Гайсина (от фракции «Яблоко») — 1,53%, Юрий Игнатьев от «Справедливой России» набрал 1,23%, а Рафис Кадыров от «Патриотов России» — 1,1%. Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Ранее президент России Владимир Путин разъяснил временно исполняющему обязанности главы Башкирии Радию Хабирову смысл продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году.

Хабиров на встрече с главой государства сообщил, что в Башкирии появились иностранные инвесторы, в частности, недавно французская компания Savencia начала строительство в регионе предприятия по производству мягких сыров.

«Селяне так и говорят: «Вы держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это и правда работает», — сказал врио главы Башкирии.

Российский лидер объяснил Хабирову, что «это не санкции, это ответные меры».

Напомним, продовольственное эмбарго России действует с 2014 года. Эти меры были приняты в ответ на санкции Запада. Правительство приняло постановление, которое запрещает ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отметил, что в Башкирии создана сильная школа для подготовки дзюдоистов. Таким мнением глава государства поделился на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Радием Хабировым.

«Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил [в город Салават]. Хорошая школа, соревнования проводили хорошие», — рассказал Путин.

Хабиров, в свою очередь, сообщил президенту РФ, что в Башкирии сейчас хорошо развивается борьба как вид спорта.

«Сейчас тоже приятная новость: уже есть решение Международной федерации, и в 2021 году будет проведен чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе у нас в республике. Будем готовиться к этому событию», — отметил исполняющий обязанности главы региона.

Напомним, в марте 2019 года Владимир Путин поздравил Башкирию со столетним юбилеем со дня образования республики. Глава государства отметил, что регион является одним из лидеров среди субъектов РФ.

Также президент подчеркнул, что Башкирия наращивает «свой инновационный потенциал» благодаря труду жителей республики и правильным управленческим решениям». Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что «любовь к родному краю и стремление внести свой вклад в его процветание» помогут реализовать все намеченные в интересах республики планы.

Путин подчеркнул, что образование республики стало важным этапом в истории национально-государственного строительства в России. По словам российского лидера, это событие «способствовало его экономическому развитию, сохранению самобытных традиций, богатого культурного, духовного наследия проживающих в Республике народов».