Губернатором Забайкальского края избран Александр Осипов

Чита, 9 сентября. Руководителем Забайкальского края избран временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов.

Как сообщили в региональной центральной избирательной комиссии, после обработки 100% протоколов глава региона набрал 89,61% голосов избирателей, пришедших к урнам для голосования.

Остальные три кандидата отстали от победителя предвыборной гонки значительно: Елена Краузе от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Вячеслав Ушаков от «Патриотов России» и Яна Шпак от «Партии роста» в общей сложности набрали около 8%.

Добавим, что явка на выборах в Забайкальском крае составила 35,07%, в них приняли участие около 280 тысяч человек.