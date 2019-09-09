Москва, 9 сентября. В Вашингтоне выразили опасения относительно раздела закона о бюджетных ассигнованиях на 2020 год, касающегося уведомлений о поездках российских дипломатов внутри США. В документе говорится, что государственный секретарь должен заранее требовать от Москвы информацию о перемещениях дипломатического персонала, а также отправлять эти данные Федеральному бюро расследований и Национальной разведке.

США опасаются ответа России на ограничения в отношении российских дипломатов. Как пишет RT, в письме исполняющего обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома говорится, что такие меры могут привести к ответным действиям с российской стороны. По его словам, это подорвет возможности американских дипломатов «работать в интересах США».

Как уточнил профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий, требование США информировать обо всех шагах российских дипломатов приведет лишь к ухудшению отношений между государствами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал стремление Дональда Трампа нормализовать отношения между Россией и США.

«Мы впервые услышали взаимность от Трампа», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он обратил внимание на то, что президенты РФ и США на переговорах уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне. Помимо этого, как отметил Песков, российский лидер с самого начала говорил о необходимости проведения встречи с американским коллегой.

«Слишком много проблем, которые необходимо решать, с другой стороны танго можно танцевать только вдвоем. Поэтому мы до последнего ждали подтверждения наших американских коллег», — напомнил пресс-секретарь глава РФ американскому лидеру Трампу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «прекрасным парнем», а состоявшуюся накануне двустороннюю встречу «отличной». Глава российского государства встретился со своим американским коллегой на полях саммита G20 в японской Осаке. Лидеры двух держав обсуждали широкий спектр вопросов на протяжении почти двух часов.

«Я думаю, он прекрасный парень. Я полагаю, у нас была отличная встреча», — заявил Трамп.

Он также отметил, что на встрече обсуждались вопросы экономического характера, в том числе торговля. Глава Белого дома подчеркнул, что между «двумя великими странами — Россией и США» должна осуществляться торговля. Кроме того, Трамп охарактеризовал Путина, как «необычайного человека», и поблагодарил за общение.

Напомним, Путин и Трамп поручили Минфинам определить проблемы в экономических отношениях РФ и США. Песков объяснил журналистам, почему на переговорах Путина и Трампа на полях G20 присутствовали министры финансов двух стран. Представитель Кремля обратил внимание, что на встрече российского и американского лидеров обсуждались «вопросы торговли, вопросы экономических отношений».

«Президенты дали им поручение собраться и посмотреть, что мешает развитию этого направления», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Встреча Путина и Трампа в Осаке длилась 1 час 20 минут. За это время президенты успели обсудить не только международную повестку дня, но и двухсторонние отношения. Лидеры согласились, что улучшение российско-американских отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира.