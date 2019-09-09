Министр ВС Франции высказалась о необходимости диалога с Россией

Париж, 9 сентября. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли высказалась о необходимости диалога с Россией и отметила, что Париж намерен вести переговоры с РФ по вопросам геостратегической повестки. Об этом она заявила в преддверии переговоров в Москве.

«Существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы», — рассказала Парли.

Министр уточнила, что французская сторона намерена вести по этим важным вопросам откровенный и требовательный разговор, обозначая и собственные условия.

По словам Парли, переговоры в Москве пройдут в том числе и для совместного поиска с российскими коллегами «путей углубления двусторонних отношений стран» в соответствии с пожеланиями лидеров государств по итогам их встречи в Бергансоне.

Глава ведомства уточнила, что у России и Франции есть некоторые разногласия, однако они побуждают к укреплению диалога.

Парли и МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прибудут в Москву на переговоры с главами внешнеполитического и оборонного ведомств. Встреча пройдёт в формате 2+2.

8 сентября лидеры России и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон — провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине.

Ранее, в августе, российский лидер Владимир Путин посетил французский форт Брегансон, где провел переговоры со своим коллегой президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча длилась около 3,5 часов и стала важным шагом в диалоге государств.