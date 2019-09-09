Главы МИД и Минобороны Франции встретятся с Лавровым и Шойгу в Москве

Москва, 9 сентября. Руководитель министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский глава Минобороны Флоранс Парли встретятся в понедельник со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в российской столице.

По имеющимся данным, французские министры планируют обсудить в Москве урегулирование ситуации на Украине и выдвинутую главой Елисейского дворца Эммануэлем Макроном инициативу о создании новой европейской архитектуры безопасности и перезапуск диалога с российской стороной.

Французские и российские министры намерены участвовать 12-м заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2» в российской столице.

В минувшую субботу РФ и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за подготовку террористического акта в Крыму режиссер Олег Сенцов и нарушившие российскую государственную границу 24 украинских моряка ВМС. Тогда же в Москву прилетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению киевского суда.

Освобождению заключенных предшествовала продолжительная работа и двусторонние переговоры.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти парламенту, объявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы.