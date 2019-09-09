Астрахань, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин набирает 75,64% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов. Об этом говорят данные на информационном табло областной избирательной комиссии.

Бабушкин побеждает на выборах губернатора Астраханской области. На данный момент уже обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Игорь Бабушкин набрал 75,64% голосов избирателей. На втором месте Николай Арефьев с 11,81%, далее идут Тимофей Щербаков — 5,12%, Сергей Сычев — 4,82%.

Напомним, 5 июня 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Врио губернатора Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности губернатора Астраханской области до выборов принялся Игорь Бабушкин.

Сергей Морозов занимал пост врио губернатора с 2018 года. Ранее он был помощником главы Минобороны России Сергея Шойгу и работал в Федеральной таможенной службе.

Игорь Бабушкин работал заместителем главы Росимущества, с 2018 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Также в мае Путин обратил внимание на низкие темпы роста доходов в Астраханской области. Он отметил невысокие объемы строительства жилья и другие показатели, по которым регион пока отстает.

Глава государства 14 мая провел рабочее совещание в Ахтубинске, на котором обсуждались актуальные вопросы развития Астраханской области. В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что темпы ввода в эксплуатацию жилых квадратных метров в регионе ниже, чем в среднем по России.

Президент отметил, что в области наблюдается рост в промышленности и сельском хозяйстве, но на реальных доходах местных жителей это пока отражается слабо. В прошлом году в регионе зарабатывали меньше, чем в среднем по России. Владимир Путин обратил внимание, что уровень безработицы в Астраханской области при этом выше средней цифры по стране. Глава государства подчеркнул, что работники ряда секторов в регионе имеют сезонную занятость, а на постоянный доход могут рассчитывать только в теплое время года.

Владимир Путин уверен, что все проблемы Астраханской области можно решить.

«Важно наращивать объемы жилищного строительства, предлагать привлекательные ипотечные программы для молодых семей, для всех жителей региона», — сказал президент РФ.

Также глава страны подчеркнул, что любые социальные инициативы правительства Астраханской области и других регионов, направленные на повышение уровня жизни граждан, получат поддержку со стороны федеральных властей. Владимир Путин отметил, что у Астраханской области есть все необходимое для развития транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Также он подчеркнул, что у региона есть достаточное количество плодородных сельскохозяйственных угодий и хороший кадровый потенциал. Президент сообщил, что валовый региональный продукт Астраханской области в прошлом году вырос на 6,2%, промпроизводство — на 16,2%, а выпуск сельхозпродукции — на 5,8%.

«Это показатели значительно выше среднероссийских», — отметил Владимир Путин.

Президент призвал искать новые источники инвестиций для Астраханской области, а также оказывать активную поддержку малому бизнесу и развивать инфраструктуру. Для развития региону важно использовать не только собственные ресурсы, но и те возможности, которые дают национальные программы и проекты, считает глава государства.