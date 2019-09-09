Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Промежуточные итоги единого дня голосования В России подводят итоги единого дня голосования. Всю ночь участковые избирательные комиссии обрабатывали бюллетени. И уже есть первые результаты. В Санкт-Петербурге выбирали губернатора. После обработки 93% протоколов лидерство удерживает самовыдвиженец Александр Беглов. Он получил поддержку более 64% избирателей. А в Республике Алтай комиссия обработала практически 100% бюллетеней. С результатом почти 59% лидирует Олег Хорохордин, в Сахалинской области — Валерий Лимаренко. Напомним, 8 сентября во всех 85 регионах страны прошли выборы разных уровней. Россияне выбирали губернаторов, депутатов местных заксобраний, городских парламентов. Без провокаций не обошлось. Сторонники блогера Навального выкладывали в сети сомнительные ролики, на которых якобы видны нарушения, но быстро стало понятно, что это все фейки.

Отставка Комиссарова Президент страны Владимир Путин отправил в отставку старшего помощника главы ведомства Игоря Комиссарова. От должности генерал-майора юстиции освободили по собственному желанию, своему делу он отдал 50 лет. В комитете Комиссаров курировал вопросы защиты прав несовершеннолетних и малообеспеченных семей. Кто придет на его место — пока не сообщается.

Переходное правительство Судана приняло присягу В Судане новое переходное правительство приняло присягу. Церемония прошла в Хартуме. Премьером страны стал Абдалла Хамдук. Всего в его ведомстве 19 министров. Впервые за всю историю Судана некоторые высокие посты заняли женщины. Добавим, это первое правительство, которое сформировать после свержения президента Омара аль-Башира в апреле этого года.