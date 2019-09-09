Турчак высоко оценил результаты «Единой России» на выборах

Москва, 9 сентября. «Единая Россия» одержала безоговорочную победу на выборах, прошедших 8 сентября. Такое заявление сделал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» жахнула на этих выборах всех», — подчеркнул он.

Турчак отметил, что его партия получила большинство по спискам во всех законодательных собраниях. Он уточнил, что в некоторых округах «Единая Россия» еще добирает большинство за счет одномандатников.

В своей речи Турчак обратил особое внимание на Сибирь и Дальний Восток: некоторые эксперты предсказывали, что в этих регионах ЕР проиграет. По словам секретаря генсовета партии, «Единая Россия» выиграла выборы в городскую думу Иркутска, а также смогла одержать победу на выборах мэра Улан-Удэ.

«Прогнозы горе-социологов и политологов рассыпались», — цитирует Турчака URA.RU.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования, в котором принимали участие 85 регионов, пишет НСН. Граждане РФ выбирали губернаторов, муниципальных депутатов, а в некоторых регионах и депутатов Госдумы.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил россиян за участие в избирательном процессе. Кроме того, глава правительства назвал интересным опытом использование цифровых участков на минувших выборах. Напомним, 30 подобных участков работали 8 сентября в столице в порядке эксперимента. С их помощью проживающие в Москве граждане из регионов могли отдать свой голос на выборах.