Москва, 9 сентября. Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме республики Хакасия. Об этом говорят данные исследования.

Специалисты проанализировали индекс рынка труда по итогам 2018 года. Были названы российские регионы, где легче найти работу. Они учли девять показателей, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. В 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, увеличилась зарплата, упал коэффициент напряженности на рынке труда.

Легче всего с поиском работы в Москве и Санкт-Петербурге (значение индекса превышает 90 баллов). Как пишет РИА Новости, на третьем месте оказалась Московская область (81,3 балла). В пятерку регионов с лучшей обстановкой на рынке труда также относятся Югра и Татарстан.

Более половины жителей России предпочитают искать работу с помощью знакомых, и только треть используют для этого Интернет. Специалисты отметили, что поиск работы через знакомых имеет массу плюсов: легче адаптироваться в будущем коллективе, можно получить информацию из первых рук об условиях труда и зарплате, о стиле руководства компании. При этом, по их словам, нельзя забывать о недостатках, среди которых, прежде всего, упущенные возможности, которыми соискатель мог бы воспользоваться, если бы перестал слушать советы друзей и родственников.

13% россиян при поиске нового места труда обращаются за помощью в организации, с которыми ранее сотрудничали на прошлом месте работы. Каждый десятый человек ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% респондентов прибегают к услугам бирж труда, еще 7% — кадровых агентств.

Ранее стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом говорят данные Роструда.

Специалисты объяснили, что коэффициент напряженности определяется как отношение количества безработных к числу вакансий, заявленных работодателями в крупных и средних предприятиях регионов. Стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу.

В среднем по России он составляет 0,5. В Ингушетии коэффициент зафиксирован на уровне 118,4. В Этом субъекте на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 открытых вакансий. Второе место занимает Чечня — 23,8. Кроме того, сложная обстановка на рынке труда сложилась в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2). Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда эксперты высчитали в Амурской и Еврейской автономной областях — 0,1.

Напомним, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала число безработных в России по данным на март. По информации ведомства, около 3,5 миллиона человек от 15 лет и старше являются безработными, что составляет 4,7% от всего трудоспособного населения. При этом официально безработными зарегистрированы около 800 тысяч человек, 700 тысяч из которых получают пособие. Число экономически активных россиян в марте составило 75 миллионов человек, что составляет 51% от общей численности населения.

Ранее Росстат называл регионы России, лидирующие по скорости трудоустройства безработных. Речь идет о Чукотском автономном округе, Татарстане и Кировской области. Далее идут Севастополь и Москва. Дольше всего ищут работу в Карачаево-Черкессии и Республике Тыва. В среднем по России на поиск работы у населения уходит 6,9 месяца. При этом самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Москве. На сегодняшний день в российской столице числятся лишь 1,2% безработных — это примерно 30,2 тысячи человек.

Безработица в России достигла исторического минимума. В министерстве экономического развития считают, что в 2020 году безработица снизится до 4,7%.

Ранее Федеральное агентство новостей также сообщало о регионах с самым высоким и самым низким уровнем безработицы.

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России. Об этом рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, в базе вакансий Роструда на данный момент насчитывается около миллиона открытых вакансий в этих отраслях. Специалисты рабочих профессий оказались самыми востребованными в РФ. Как уточнил Вуколов, по данным на март, наиболее востребованными являются кадры в сфере производства, строительства и недвижимости, а также здравоохранения. Он добавил, что по этим направлениям есть около миллиона открытых вакансий. Из них более 425 тысяч в сфере производства.