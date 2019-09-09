Опрос показал, что россияне предпочитают делать с деньгами

Москва, 9 сентября. Практически две трети граждан РФ считают, что на сегодняшний день лучше сберегать денежные средства, чем тратить. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно итогам исследования, 66% респондентов полагают, что сейчас лучше сберегать и меньше расходовать, а 23% граждан придерживаются противоположной точки зрения. Кроме того, больше половины респондентов — 55% — думают, что сейчас плохое время для крупных покупок, 28% опрошенных считают иначе, сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что 47% граждан страны на сегодняшний день предпочитают свободные деньги относить в финансово-кредитное учреждение, а 32% считают, что, если они там лежат, то лучше их забрать.

Так, в национальной валюте хранят свои сбережения 63% россиян, в американской — 5%, в евро — 3%, пишет Deita.ru.

Согласно итогам исследования, практически половина опрошенных — 46% — не мониторят ситуацию с курсом валют, 40% — периодически следят, 14% — делают это систематически.

Социологический опрос был проведен 27 августа среди граждан страны старше 18 лет методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.