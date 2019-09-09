Итоги «умного голосования» показали безрассудство и недалекость Навального

«Умное голосование» скандального блогера Алексея Навального показывает крайне печальные результаты, что подтверждают итоги выборов в Мосгордуму. По последним данным Общественного штаба, на выборах в МГД прошла лишь треть кандидатов от Навального, большинство из которых уже давно выступают с критикой в отношении скандального блогера. Некоторые же кандидаты-фрики демонстрируют полную неадекватность своими поступками.

Предвыборная технология так называемой несистемной оппозиции, придуманная Навальным и названная «умным голосованием», показала весьма плачевные результаты. Стоит отметить, что по странному стечению обстоятельств 35 рекомендованных Навальным лиц из 45 оказались представителями КПРФ, что сразу же наталкивает на мысль о сговоре между скандальным блогером и КПРФ. При детальном рассмотрении каждого кандидата становится ясно, что предложенные Навальным персоны оказались одна краше другой. Глава так называемого ФБК предложил жителям российской столицы на выбор продажного глупца, диванного коммуниста, не слишком воспитанного судью, двух дебоширов, а также многих других интересных персонажей, надеясь, что они станут альтернативой самовыдвиженцам «партии власти». Однако результаты говорят совсем об обратном.

Исходя из свежей информации Общественного штаба, в Мосгордуму проходят такие кандидаты от Навального, как Леонид Зюганов 57.2% от партии КПРФ (21-й округ), Сергей Митрохин от партии «Яблоко» 44.7% (43-й округ), Магомет Яндиев из «Справедливой России» 38.2% (45-й округ).

В «Умном голосовании» ставка в 21-м округе делалась на внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова — Леонида. Известно, что Зюганов-старший неоднократно высказывался с критикой Навального, усматривая в нем «оранжевую угрозу». Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее заявил, что в союз с Навальным они не вступали.

Отдельно стоит вспомнить конфликт между Митрохиным и так называемым ФБК. 14 июля Мосгоризбирком отказал Митрохину и скандально известной Любови Соболь в регистрации из-за высокого брака среди их подписей. После этого политик обвинил агитаторов Соболь в подначивании его волонтеров «рисовать» фальшивые подписи в его поддержку. Позже Митрохин обратился в Мосгорсуд. В итоге МГИК пересмотрел отказ в регистрации Митрохина. Соболь и Ко остались в стороне.

Осознающие свои нарушения представители так называемой оппозиции предпочли не обращаться в суд, а устраивать незаконные митинги, выливающиеся в массовые беспорядки. Также несостоявшиеся кандидаты неоднократно делали громкие заявления, обвиняя избирательные комиссии в предвзятости, однако исход дела Митрохина, который отстоял свою позицию правомерными способами, явно опровергает их слова. Впоследствии Навальный и Ко непонятно по каким причинам начали агитировать все за того же Митрохина, который, как известно, резко критиковал незаконную деятельность представителей ФБК.

Особого внимания заслуживает поддерживаемый Навальным Магомет Яндиев – уроженец Грозного, баллотирующийся от партии «Справедливая Россия». 4 сентября в Сети появился скриншот страницы Яндиева в соцсети «ВКонтакте», где кандидат оказался подписан всего на две страницы – «Давалки Девственницы Целки (СТРОГО 18+)» и «Знакомство с бесстыжими (Сборище бесстыжих девок…)», в которых публикуются фотографии женщин эротического содержания. Как мы видим, Навального абсолютно не смущают интересы и увлечения Яндиева, которые, мягко говоря, характеризуют кандидата не с самой лучшей стороны.

Очевидно, что Навальный руководствовался явно не здравым смыслом, делая ставки на вышеперечисленных личностей. Блогер выбирал кого-то угодно, лишь бы не «единоросса». Его не смутило и то, что большинство кандидатов давно выступают с критикой в отношении него. Вероятно, Навальный поддерживал данных кандидатов за деньги для комфортного отдыха за границей.

Ранее член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев обратил внимание на список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает голосовать Навальный, и предположил, что блогер может использовать свой проект для сведения личных счетов с конкурентами по оппозиционному лагерю. Кроме того, журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух отмечали, что проект Навального является очередным мошенничеством для того, чтобы представители так называемого ФБК смогли собрать как можно больше денег.

Напомним, всего на выборах в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата. 171 из них представляет партии, 62 являются самовыдвиженцами. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. В частности, не допустили до выборов протеже Навального Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Илью Яшина и других «независимых кандидатов» и представителей непарламентских объединений. Их сняли с выборов из-за фальсификаций. «Оппозиционеры» организовали «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

3 сентября команда Навального представила проект «Умное голосование», в списки которого были включены кандидаты в Мосгордуму, рекомендованные блогером. Навальный дал инструкцию своим последователям, за кого нужно голосовать. Проект Навального является мошенническим и создан вовсе не для отстаивания интересов россиян, а, скорее, для того, чтобы представители так называемого ФБК смогли собрать деньги для комфортного «отдыха за границей».

Ранее Дмитрий Гудков, вышедший из-под ареста, обрушился с критикой на проект Навального. По его словам, «Умное голосование» является ненадежным и неэффективным. Критиковал проект Навального и дистанцировавшийся от «Фонда борьбы с коррупцией» олигарх Михаил Ходорковский.