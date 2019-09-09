British Airways отменила 1,5 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов

Лондон, 9 сентября. Забастовка пилотов в Британии привела к тому, что авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1,5 тысячи рейсов.

Как говорится на официальном сайте перевозчика, забастовка должна начаться в понедельник и продлиться двое суток. Пассажирам отмененных рейсов не следует ехать в аэропорт, предупредили в British Airways.

«Вы можете переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании. Вы также можете связаться с нами по телефону, чтобы обсудить возможность бронирования билетов на другие рейсы», — также говорится в официальном сообщении.

По предварительным оценкам, забастовка 9-10 сентября может затронуть около 300 тысяч пассажиров. Пилоты требуют увеличить им заработную плату, а также улучшить условия труда.

Напомним, что в начале июля авиакомпания British Airways получила штраф в размере почти 230 миллионов долларов за утечку данных сотен тысяч своих клиентов.