Аномальная жара во Франции привела к смерти 1,5 тысячи человек

Париж, 9 сентября. Аномальная жара, которая наблюдалась во Франции этим летом, привела к смерти 1,5 тысячи человек. Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен в эфире радиостанции Franceinfo.

Министр уточнила, что в этом году в европейской стране очень жаркая погода сохранялась в течение 18 дней. Климатические условия коснулись практически 20 миллионов человек. По словам Бьюзен, жара привела к увеличению среднего показателя смертности за летние месяцы на 1,5 тысячи человек, по сравнению с прошлыми годами. Французский министр отметила, что 50% умерших из-за жары — это люди старше 75 лет, пишет «Газета.ру».

Бьюзен подчеркнула, что нынешний показатель смертности в 10 раз ниже, чем число, зафиксированное летом 2003 года. Тогда из-за жары умерли 15 тысяч человек, передает телеканал «360». По мнению Бьюзен, в этом году удалось избежать такого большого числа смертей, поскольку социальные службы оказывали помощь пожилым людям. При этом министр заявила, что необходимо разрабатывать новые меры по борьбе с последствиями аномальной жары, поскольку такая погода еще может вернуться.

Напомним, минувшим летом во Франции был побит температурный рекорд. Так, 25 июля в Париже термометры показали 42,6 градуса, а 28 июня в департаменте Эро на юге страны была зафиксирована температура 48 градусов, сообщает «Ридус».