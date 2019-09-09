Беглов лидирует на выборах главы Петербурга с почти 65% голосов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов побеждает на выборах с 64,68% голосов. Об этом свидетельствуют в понедельник данные ЦИК по окончании обработки 93,18% бюллетеней.

Согласно информации избиркома, участвующий в выборах в качестве самовыдвиженца Беглов набирает 64,68% голосов, Надежда Тихонова от «Справедливой России» заручается поддержкой 16,81% избирателей, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» замыкает тройку кандидатов — 15,86%.

Ранее Беглов обратил внимание на то, что рассматривает своих оппонентов по выборам как коллег, а не соперников. Он указал, что каждая их презентованных программ имеет свои плюсы. Врио губернатора также отметил, что на прошедших выборах не было грязи.

Как заявили в петербургской избирательной комиссии, явка горожан на выборах губернатора Северной столицы на 18.00 по московскому времени составила 23,69%.

Выборы руководителя города прошли на 1944 избирательных участках, 46 из которых были временными. Голосование на участках проходило спокойно, каких-либо грубых нарушений не наблюдалось. По просьбам отдыхающих в воскресенье на дачах петербуржцев для них была предусмотрена возможность проголосовать на экстерриториальных участках, сформированных в Ленинградской и Псковской областях.