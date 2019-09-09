Анатолий Локоть побеждает на выборах мэра Новосибирска с 50,25% голосов

Новосибирск, 9 сентября. Действующий градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть победил на выборах с 50,25%. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель председателя горизбиркома Андрей Голомазов со ссылкой на предварительные данные обработки 100% бюллетеней.

По его словам, согласно предварительной информации, явка избирателей на выборах составила 20,68%. Голомазов добавил, что за действующего мэра города отдали свои голоса 50,25% горожан.

Во время оперативного совещания в областном правительстве в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Ольга Благо подтвердила, что Локоть, согласно предварительным сведениям, переизбран мэром Новосибирска. Она указала на то, что нарушений избирательного законодательства, которые могли бы как-то отразиться на исходе выборов, не зафиксировано.

Руководитель Новосибирской области Андрей Травников поздравил мэра с окончанием избирательной кампании. Он также выразил надежду на то, что их тандем и в будущем будет «дружно работать», передает РИА Новости.

Напомним, в бюллетенях были представлены 15 кандидатов. Участвовать в выборах новосибирского мэра могли свыше 1,2 миллиона человек. Согласно данным городской избирательной комиссии, явка за 30 минут до окончания работы избирательных участков составила 19,13%.