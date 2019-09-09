Мать утопила двух детей на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 сентября. Следователи подозревают жительницу Камчатки в убийстве своих малолетних детей.

По версии регионального следственного управления СК РФ, 27-летняя женщина, проживающая в городе Вилючинск, накануне днем находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова, утопила своих детей возраста 1,5 месяцев и пяти лет.

В настоящее время решается вопрос о задержании женщины, следователи выясняют причина произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух малолетних лиц» (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).