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В Британии супруги наткнулись на загадочное существо с клыками и клювом

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В Британии супруги наткнулись на загадочное существо с клыками и клювом

Лондон, 9 сентября. Жители британского города Кингстон-апон-Халл нашли во дворе необычное существо с клювом и клыками.

О жуткой находке сообщило одно из местных изданий. По словам супругов, во двор которых буквально с неба свалилось существо, оно очень похоже на змею с клыками и клювом.

Муж с женой поймали незваного гостя, посадили его в стакан, и пытались отыскать в Интернете информацию о нем, однако все попытки остались тщетны. Вид животного так и не был раскрыт.

«Женщина призналась, что существо выглядело так, как будто его съели наполовину, а от вида «находки» не могла заснуть», — сообщает Hull Live.

Журналисты, в свою очередь, изучив существо, предположили, что супруги обнаружили обычную гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника, которая отличается оригинальной раскраской.

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Источник: РИА Новости
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