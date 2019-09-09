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Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,69% после обработки 99,47% протоколов

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Явка на выборах в Мосгорудму составила 21,69% после обработки 99,47% протоколов

Москва, 9 сентября. Мосгоризбирком заявил, что после обработки 99,47% протоколов явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму «самыми эмоциональными за всю историю». По его словам, это пойдет на пользу столичному парламенту.

«Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные выборы за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем по пять кандидатов. Страсти были нешуточные», — заявил мэр Москвы.

Столичный градоначальник подчеркнул, что Мосгордума станет более разноплановой. Помимо коммунистов в ней будут представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия».

Напомним, в единый день голосования в Москве состоялись выборы депутатов в 45 одномандатных округах. В выборах участвовали кандидаты от партий «Родина», «Коммунисты России», «Яблоко», «Гражданская сила», «Справедливая Россия», «Зеленые», «Партия роста», ЛДПР и КПРФ, сообщает «Газета.ru».

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