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Найден новый способ защиты от ВИЧ

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Найден новый способ защиты от ВИЧ

Москва, 9 сентября. По мнению ученых, личинки паразитических червей-шистосом препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека ВИЧ.

Результаты нового масштабного исследования опубликованы в журнале PLoS Pathogens. Оказалось, что черви выделяют специальные вещества, блокирующие рецепторы дендритных клеток человека.

Эти клетки передают информацию Т-лимфоцитам об инородных бактериях, которые пытаются проникнуть в организм, — пояснили ученые в заметке.

«При этом ВИЧ заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки, но он не может к ним присоединиться, если они уже заняты веществом паразитов. А следственно, не происходит заражение», — рассказали о механизме защиты исследователи.

Напомним, что  в середине мая в министерстве здравоохранения назвали регион России, который может первым избавиться от СПИДа.

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Источник: Известия
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