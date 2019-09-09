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Синоптики рассказали, сколько еще простоит июльское тепло в Центральной России

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Синоптики рассказали, сколько еще простоит июльское тепло в Центральной России

Москва, 9 сентября. Гидрометцентр России сообщает, что июльское тепло в центральной части страны продержится до следующих выходных.

По прогнозам синоптиков, погоду в центральных регионах страны продолжит определять антициклон, поэтому обойдется без осадков, а воздух днем будет прогреваться местами до летних значений в 27 градусов тепла. Ночью и по утрам ожидаются туманы, температура воздуха в ночное время опустится до +8 градусов, сообщает «Российская газета».

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Днем 21-26 градусов. Это июльские значения. И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться», — рассказала завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Июль» резко «отключили» в Поволжье. Так в Саратовской и Оренбургской областях ночами будет подмораживать до -3 градусов. На юге европейской территории страны пройдут кратковременные дожди, которые не испортят бархатного сезона с дневной температурой воздуха до +30 и теплым морем, прогревшимся до +24 градусов.

Сильные дожди ожидаются в Новосибирской и Томской областях, а в горах Иркутской области может пройти дождь с мокрым снегом.

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Источник: «Российская газета»
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