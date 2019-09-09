Эксперимент с электронными паспортами запустят в Москве в 2020 году

Москва, 9 сентября. Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в Москве в первой половине 2020 года планируют запустить проект по внедрению электронных паспортов.

«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года», — рассказал Акимов журналистам «Известий».

По его словам, электронный паспорт можно будет предъявлять при покупке алкоголя или сигарет.

Во время эксперимента будет оценена степень устойчивости к попыткам взлома мобильного приложения, которое является составной частью электронного паспорта. Акимов рассказал, что для его использования необходимо пройти аутентификацию, чтобы программное обеспечение было связано с порталом госуслуг. Операцию нужно будет произвести один раз.

«Приложение будет на российской криптографии», — подчеркнул Акимов.

Кроме того, в ходе эксперимента москвичи смогут выбрать дизайн мобильного приложения, а также расскажут, какой функционал для программы необходим.

Напомним, электронный паспорт будет включать в себя карту с чипом, а также мобильное приложение. В электронном документе будет записаны СНИЛС, ИНН, данные миграционного счета, а также его можно будет предъявлять в качестве водительских прав.

Ранее Федеральное агентство новостей подготовило инфографику о электронном паспорте гражданина РФ.

Как сообщает «Газета.ru», 31% россиян положительно отнеслись к идее внедрить электронные паспорта. В качестве плюсов респонденты назвали универсальность, долговечность и практичность. Опрос проводил ВЦИОМ.