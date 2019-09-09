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Артамонов побеждает на выборах главы Липецкой области

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Артамонов побеждает на выборах главы Липецкой области

Липецк, 9 сентября. Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов одержал победу на выборах главы региона.

Как сообщили в областной центральной избирательной комиссии, кандидат от «Единой России» после обработки 100% протоколов набирает 67,29% голосов граждан, пришедших накануне к избирательным урнам.

Второе место на губернаторских выборах Липецкой области занимает представитель КПРФ Сергей Токарев, который набрал 20,03% голосов избирателей. Остальные три кандидата все вместе набрали 10,67%.

Добавим, что по предварительным данным, явка в регионе в единый день голосования составила 46%.

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Источник: Интерфакс
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