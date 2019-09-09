Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области

Волгоград, 9 сентября. Действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров побеждает на выборах губернатора региона с 76,81% голосов.

Избирком Волгоградской области сообщил о завершении обработки протоколов по выборам губернатора региона.

«После обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81%», — говорится в сообщении пресс-службы избирательной комиссии.

По данным ведомства, явка на губернаторских выборах составила 41,23%. Второе место по результатам голосования занял Алексей Буров, которого поддержали 11,39% избирателей, третьим стал Владимир Рублев с результатом 6,26%, замыкает итоговый список Сергей Полещук, набравший 3,39% голосов.

В единый день голосования 8 сентября в Волгоградской области прошли выборы губернатора и депутатов областной думы.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата: представитель «Единой России» Андрей Бочаров, выдвиженец от КПРФ Алексей Буров, Владимир Рублев, представляющий ЛДПР и член «Справедливой России» Сергей Полещук.

Ранее RT сообщил, что кандидат в депутаты Волгоградской областной думы КПРФ скончался после обхода избирательных участков.