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Беглов удерживает лидерство на выборах главы Петербурга после обработки 90% протоколов

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Беглов удерживает лидерство на выборах главы Петербурга после обработки 90% протоколов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов лидирует на губернаторских выборах в Северной столице с результатом 64,56%.

Как сообщает Центризбирком, в Петербурге обработано 90,11% протоколов. На втором месте с результатом 16,88% — Надежда Тихонова, представляющая «Справедливую Россию», на третьем — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов, набравший 15,92% голосов.

Выборы губернатора Петербурга проходили на 1944 избирательных участках, 46 из которых были временными. Голосование на участках прошло спокойно, серьезных нарушений зафиксировано не было. По просьбам дачников и садоводов для них была предусмотрена возможность реализовать свое конституционное право на экстерриториальных участках, организованных в Ленинградской и Псковской областях.

В единый день голосования в Петербурге прошли также выборы депутатов муниципальных советов, по результатам которых будет замещено 1560 мандатов. 

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Источник: Центризбирком РФ
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