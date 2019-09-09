В США рассказали о выгоде Вашингтона от размещения военных в Польше

Вашингтон, 9 сентября. Военный эксперт Дэн Гуре считает, что США могут следить за Россией, размещая свои военные базы в Польше.

Размышлениями на тему специалист делится в статье, которая была опубликована в журнале The National Interest. Польша, по его мнению, становится главным членом НАТО, который принимает меры для «сдерживания российской военной угрозы».

«С географической точки зрения Польша — самое удобное место для НАТО, чтобы противодействовать России», — отмечает вице-президент научно-исследовательского центра общественной политики Lexington Institute.

Гуре также пишет, что и сама Варшава увеличивает свои вооруженные силы, а также наращивает военные расходы – на эти цели до 2026 года планируется потратить около 50 миллиардов долларов.

«Для США это тем более удобно, ведь дополнительные расходы Польша берет на себя. А благодаря такому усилению Штаты смогут собирать разведданные по поводу действий России», — констатирует военный эксперт.

В заключение статьи Дэн Гуре отмечает, что в дальнейшем Вашингтон может разместить в Польше системы ПВО и ПРО, а также самолеты пятого поколения и орудия, способные бить на дальние дистанции.