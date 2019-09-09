В России вырастет размер родительских пособий

Москва, 9 сентября. Родительские пособия на первого ребенка вырастут в России в 2020 году на 7% и составят 12 000 рублей в месяц.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на предварительные расчеты Минтруда, с января 2020 года выплаты будут положены тем семьям с ребенком до трех лет, чей доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов. Всего в 2020 году на пособия будут выделены 150 млрд рублей.

В 2021-м году размер пособия будет составлять 12,3 тыс. рублей, а в 2022-м — 12,6 тыс. рублей. В 2021-м общая сумма пособий составит 156 млрд рублей, в 2022 — 164 млрд рублей. Это втрое больше, чем в 2019 году, когда на пособия были выделены 50 млрд рублей.

Минтруд в своих расчетах опирался на данные Росстата и на информацию региональных властей о прогнозируемой численности получателей и размерах выплат. Самые большие выплаты будут получать жители Сахалинской области — 29 тысяч рублей, Чукотки — 23,3 тыс. рублей, а также Камчатки — 21,7 тыс. рублей. Меньше всего размер пособий в Белгородской области — 8,4 тыс. рублей, Воронежской области — 9,2 тыс. рублей и в Татарстане — 9,4 тыс. рублей.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко заявил, что размер пособия поможет снизить риск бедности. При этом чиновник подчеркнул, что справедливее было бы платить пособие всем семьям.

Эксперт считает, что необходимо выделять большое количество денежных средств на поддержку многодетности. В настоящий момент эти семьи получают меньше 10% средств национального проекта «Демография».

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что пособия на первого ребенка оказывает существенный вклад в борьбу с бедностью.

«Часто складывается ситуация, что в яслях не хватает мест, и женщина не может выйти на работу, сидит с ребенком, пока ему не исполнится три года. В это время семье жизненно необходима материальная поддержка», — заявила Волынец.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что снижение рождаемости в стране связано со снижением уровня доходов семей. Он подчеркнул, что рост доходов если не снизился, то остановился.

«К 2015 году мы увеличили рождаемость на красивый коэффициент 1,777 — на 36%, но дальше 2016–2018 годы показали нам, как сильно может ухудшаться этот результат: мы упали в рождаемости на 5%», — рассказал Вовченко на сессии Петербургского международного экономического форума.

Как сообщает RT, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует реализовать большой пакет мер для увеличения рождаемости в стране, а также семей с детьми.