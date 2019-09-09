Клинцевич прокомментировал отказ Цемаха от сделки со следствием по MH17

Москва, 9 сентября. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал правильным отказ экс-командира одного из подразделений «ПВО» Донецкой народной республики Владимира Цемаха от сделки со следствием по MH17.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе экс-командир одного из подразделений Донецкой Народной Республики Владимир Цемах отказался от сотрудничества с международной следственной группой под руководством прокуратуры Нидерландов.

Как отметил Клинцевич, свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах совершил правильный поступок, поскольку сделка со следствием стала бы по сути признанием в причастности к совершению преступления.

«Дело не только в том, что в ином случае украинская сторона получила бы дополнительные возможности для продолжения спекуляций вокруг крушения самолета. Заключив сделку со следствием, Цемах серьезно осложнил бы собственную судьбу, потому что вряд ли был бы передан России в рамках недавнего обмена заключенными. Владимир Цемах поступил правильно — и в плане установления истинных виновников преступления, и с точки зрения законной защиты своих интересов», — заявил сенатор.

Напомним, Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев Донбасса, но те опровергли обвинения, заявив, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Расследование обстоятельств крушения проводит международная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов без участия России. Следствие безосновательно утверждает, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», стоящего на вооружении одной из бригад Вооруженных сил РФ. МИД России неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес РФ голословны, а само расследование проводится предвзято и однобоко.

Как пишет RT, Малайзия не доверяет выводам международных следователей, обвиняющих Россию в причастности к крушению рейса MH17.