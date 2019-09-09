Военных ВСУ в Донбассе уличили в торговле минами

Луганск, 9 сентября. Командование 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Донбассе недосчиталось более 500 минометных снарядов, которые бесследно исчезли из расположения украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, сотрудники СБУ и командование 30-й бригады ВСУ проводит инвентаризацию боеприпасов в связи с подготовкой к выходу подразделения из Донбасса. В ходе инвентаризации офицеры ВСУ и СБУ недосчитались более 500 мин калибра 82 и 120 миллиметров.

«В настоящее время должностными лицами 30-й отдельной механизированной бригады осуществляется закупка недостающих боеприпасов в соседних частях и соединениях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» с целью сокрытия факта недостачи боеприпасов», — пояснил Осадчий.

Стоит отметить, что военнослужащие 30-й бригады ВСУ не первый раз становятся героями оперативных сводок Народной милиции ЛНР. Так, 1 сентября бойцы 30-й бригады ВСУ были задержаны сотрудниками СБУ при попытке продать более трех тысяч патронов и гранат в Донбассе.

При этом практически все подразделения ВСУ в Донбассе попадались на хищениях военного имущества. Так, в ходе внеплановой проверки подразделений оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» была выявлена недостача 60% военного имущества, которое ранее Украине предоставили страны НАТО в качестве материально-технической помощи.