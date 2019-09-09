Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Вашингтон, 9 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Финальный поединок US Open продолжался без малого пять часов, для определения победителя потребовалось пять сетов. В итоге 23-летний россиянин проиграл второй ракетке мира со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Отметим, Медведев прошел в финал Открытого чемпионата США впервые в своей карьере, ранее одержав победу над первой ракеткой мира, спортсменом из Сербии Новаком Джоковичем.

По мнению экспертов, Медведев и Надаль продемонстрировали в финале уникальное мастерство, сражаясь практически на равных.

«Это просто сумасшествие, такого я еще не видел, это лучший из финалов Больших шлемов, такой матч бывает раз в десятилетие. Это опыт Надаля и упущенный шанс Медведева. Счастье фаворита в том, что он остался стоять на ногах, не упал и остался верен себе. Надаль, конечно, является фаворитом, его заслуги в теннисе величайшие, и то, что Медведев дал такой бой в финале, связано только с его талантом, характером, патриотическим отношением к делу», — приводит ТАСС слова заслуженного тренера России Владимира Камельзона.

US Open является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. По его результатам Даниил Медведев занимает четвертую позицию в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов (ATP).

Как пишет «Газета.ру», для Надаля эта победа стала 19-й на турнирах Большого шлема. Медведев впервые в своей карьере играл в финале столь престижного чемпионата.