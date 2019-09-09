Беглов лидирует на выборах в Петербурге после обработки 80,76% протоколов

Санкт-Петербург, 9 сентября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах после обработки 80,76% протоколов. Он набрал 64,41% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова получает 16,99% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 15,95%.

Напомним, в Петербурге можно было проголосовать на 1944 избирательных участках. Кроме того, были организованы 62 избирательных участка в садоводствах в Ленинградской области и 15— в Псковской области.

Кроме того, в Северной столице прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должны быть размещены 1560 мандатов.