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Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии

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Серийное производство микроавтобусов наладили на автозаводе в Сирии

Дамаск, 9 сентября. В промышленной зоне в пригороде сирийской столицы на единственном в республике автозаводе налажено серийное производство микроавтобусов.

Об этом журналистам рассказал генеральный директор предприятия Мухаммед Зияд Нами, уточнив, что ежесуточно с конвейера сходит до 40 машин, а на производстве в общей сложности заняты 150 человек.

«У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машин фирмы Peugeot, а сейчас приступили к работе с микроавтобусами китайской фирмы», — пояснил руководитель завода.

По словам Нами, специалисты внимательно наблюдают за экономической ситуацией в Сирии и готовы подстраиваться под интересы рынка. Например, на заводе уже готовы выпускать легковые автомобили, потребность в которых оценивается до 400 штук.

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Источник: ТАСС
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