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Голосование на выборах в Петербурге прошло в соответствии с законом, заявил Гончаренко

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Голосование на выборах в Петербурге прошло в соответствии с законом, заявил Гончаренко

Санкт-Петербург, 9 сентября. Доктор исторических наук Лев Гончаренко оценил правопорядок на избирательных участках в Петербурге.

Выборы губернатора и муниципальных депутатов в Петербурге прошли в единый день голосования, 8 сентября. В городской избирательной комиссии сообщили, что существенных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Все поступавшие жалобы оперативно проверялись и не получали подтверждения.

Между тем, представители оппозиции отметились массовым вбросом фейков о якобы нарушениях в ходе голосования в Петербурге. Зачастую инциденты придумывались или инсценировались, в ход шли видеозаписи, не имеющие никакого отношения к Северной столице.

Голосование на выборах в Петербурге прошло в соответствии с законом, заявил Гончаренко

Как пишет iReactor, Гончаренко подтвердил, что выборы прошли в штатном режиме, а все попытки провокаций не увенчались успехом.

«Выборы прошли, комиссии работали по плану, голосование прошло в соответствии с законом. Думаю, что по этому поводу можно говорить разные вещи. Но надо ждать конечных результатов, они покажут, как все было на самом деле», — сказал эксперт.

В единый день голосования в Петербурге работали около двух тысяч избирательных участков, 46 из которых были временными. По просьбам садоводов в Ленинградской и Псковской областях были организованы экстерриториальные избирательные участки, давшие возможность дачникам реализовать свое конституционное право, не приезжая в Петербург.

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Источник: iReactor
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