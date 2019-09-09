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Пьяный офицер ВСУ убил мирного жителя Донбасса

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Пьяный офицер ВСУ убил мирного жителя Донбасса

Донецк, 9 сентября. Пьяный офицер Вооруженных сил Украины открыл огонь из табельного оружия по мирному жителю Донецкой области после замечания. Об этом сообщил представитель Управления Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Инцидент произошел в подконтрольном украинским силовикам городе Волноваха. В ночь с 5 на 6 сентября группа украинских военнослужащих отмечала день разведки в одном из кафе. В разгар застолья один из посетителей сделал замечание украинским военным.  

«В ответ на это, изрядно выпивший майор Мельник, применил личное оружие по гражданскому лицу. Мужчина скончался на месте», — сообщил Айгистов.

Стоит отметить, что украинские военные регулярно совершают преступления против мирных жителей подконтрольной Киеву части Донбасса. Так, в середине августа в кафе «Тихая гавань» в Авдеевке «культурно отдыхали» военнослужащие из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В этом же кафе отдыхал местный житель, который попросил сотрудников заведения поставить любимую песню, чем обратил на себя внимание украинских военных.

Военнослужащие ВСУ начали оскорблять местного жителя. Мужчина подошел к столику, за которым отдыхали украинские военные, чтобы выяснить причины их претензий.

Военнослужащие ВСУ избили мужчину, после чего прострелили ему обе ноги. Свидетели данного происшествия оказали помощь пострадавшему, доставив его в ближайшую больницу. По словам медиков, пострадавший может на всю жизнь остаться  инвалидом.

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