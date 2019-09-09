Телеведущая Стрижак назвала безобразием происходящее на выборах муниципалов в Петербурге

Петербург, 9 сентября. О проведении выборов в Петроградском районе Петербурга нелицеприятно высказалась телеведущая Ника Стрижак.

Размышлениями на тему журналист поделилась на марафоне «Ночь выборов» в пространстве ArtPlay, отметив, что ей не хватило наглядной агитации за тех или иных кандидатов.

«Никакой информации, ни одной бумаженции кривой! Их не было ни в подъезде, ни в почтовом ящике. Да лучше бы они забросали меня макулатурой», — возмущалась Стрижак, отметив, что ей пришлось искать данные о кандидатах в Интернете.

Кроме того, телеведущая раскритиковала предвыборные штабы кандидатов в губернаторы Петербурга Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, представители которых, по ее мнению, не доносили информацию до избирателей.

Напомним, что ранее глава петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров отказался отвечать на вопросы журналистов на фоне слухов о нарушениях на выборах муниципальных депутатов в пользу кандидатов, которые, по некоторым данным, работают на него.