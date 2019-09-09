В России провели цифровую модернизацию вертолета Ми-24

Москва, 9 сентября. Концерн «Радиоэлектронные технологии» провел цифровую модернизацию боевого российского вертолета Ми-24.

По словам представителя концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, боевой вертолет Ми-24 модернизировали до уровня Ми-24П-1М, заменив в нем 90% всего радиоэлектронного оборудования.

«Заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Здесь стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей», — приводят слова Михеева «Известия».

Он отметил, что модернизированные вертолеты в скором времени вернутся в летные части.

Первые ударные вертолеты Ми-24 начали серийно выпускать в СССР в 1971 году, после чего они широко использовались в войне в Афганистане, в борьбе с террористами в Чечне и во многих других региональных конфликтах.

По состоянию на 2018 году на вооружении ВВС России стояло около 100 Ми-24 различных модификаций. Сотни боевых вертолетов в экспортном исполнении продолжают широко использоваться за рубежом.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России модернизировали «самолеты Судного дня» — воздушные командные пункты на базе Ил-80 и Ил-82.